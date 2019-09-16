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رقم الخبر: 263627 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 16:27 الاقسام: دوليات  
رغم محاولات الحكومة للتهدئة.. آلاف المتظاهرين يتحدون الشرطة في هونغ كونغ

رغم محاولات الحكومة للتهدئة.. آلاف المتظاهرين يتحدون الشرطة في هونغ كونغ

في تحد لحظر الشرطة، ردد آلاف المتظاهرين شعارات وانطلقوا في مسيرة بمنطقة التسوق وسط مدينة هونغ كونغ الأحد، بينما أغلقت المتاجر أبوابها وسط مخاوف من تجدد العنف في الأراضي الصينية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي مزقتها أشهر من الاحتجاجات.

وامتد حشد مختلط من المتظاهرين المتشددين الذين يتشحون بالسواد ويرتدون الأقنعة، إلى جانب أسر تصطحب أطفالا، إلى طرق حزام التسوق في خليج كوزواي.

ولوح بعض المتظاهرين بالأعلام الأميركية والبريطانية، بينما حمل آخرون ملصقات تجدد دعواتهم لإصلاحات ديمقراطية.

ورفضت الشرطة طلبًا من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان لتنظيم المسيرة، لكن المتظاهرين لم يرتدعوا، كما هو الحال طوال الصيف.

وعطلت المسيرة حركة المرور في هونغ كونغ، وأغلقت العديد من المتاجر، لاسيما متجر سوغو، أبوابها.

ومع اقتراب الحشد من مقر الشرطة في مكان قريب، رفعت الشرطة علمًا تحذر به من أنهم يشاركون في تجمع غير قانوني، لكن المتظاهرين رددوا الشعارات وواصلوا السير.

في وقت سابق، تظاهر مئات المحتجين خارج القنصلية البريطانية في هونغ كونغ، لوح المتظاهرون بأعلام بريطانيا، وهتفوا "بريطانيا .. أنقذي هونغ كونغ".

وطالبوا الحاكم الاستعماري السابق لهونغ كونغ بضمان الحفاظ على الحكم الذاتي للمدينة بموجب الاتفاقات، التي تم التوصل إليها عندما تنازلت لندن عن المدينة للصين عام 1997.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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