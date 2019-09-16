تستضيف الدورة الـ38 من مهرجان فانكوفر الدولي بكندا عدة أفلام طويلة، قصيرة وانيميشن من إنتاجات صناع السينما الإيرانيين.

وعرض فيلم «قصر شيرين» للمخرج «رضا مير كريمي» بجانب فيلم «طهران مدينة الحب» من إخراج «علي جابر أنصاري» بقسم «سينما العالم المعاصر» بمهرجان فانكوفر وسيمثل كل من الفيلم القصير «حرية الذات» للمخرج «ياسين فرخي» والإنيميشن القصير «حزمة الخيط» لـ«مليحة غلام زاده» السينما الإيرانية في قسم الأعمال القصيرة بهذا الحدث الفني.

كما قبل الفيلم الوثائقي «انقلاب 32» لـ«تقي اميراني» وهو إنتاج مشترك بين إيران وبريطانيا، «حطام عصفور» للمخرجة «فرزانه اميدوارنيا» و«الميت ووالدته» من إخراج «محسن مخملباف» وهو إنتاج مشترك مع إيطاليا وبريطانيا وهو أيضا من أعمال الصناع الإيرانيين التي ستعرض بهذه الفاعلية.

وستقام الدورة الـ38 من المهرجان الدولي السينمائي فانكوفر من تاريخ 26 سبتمبر/ أيلول وحتى 11 أكتوبر/تشرين الأول في كندا.