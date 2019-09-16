هذا وسبق لـ«دايان» المشاركة في عدة مهرجانات دولية ومحلية منها مهرجان «لاو ایز فولي» السابع والعشرين الدولي في بلغاريا ومهرجان «ترتیو میلنیوم» الدولي السادس عشر ومهرجان سنغافورة التاسع والعشرين ومهرجان «جناي» الدولي وحقق من خلالها تالقاً لافتاً، وحصل ممثله ناصر بابائيان على جائزة أفضل ممثل خلال مهرجان «المقاومة» السينمائي.

وتدور احداث الفيلم حول الاعمال الاجرامیة التي قامت بها مجموعة داعش الإرهابية في منطقة كردستان العراق والحروب وآثارها وهجرة الناس الذين تعرضت مناطقهم للحرب وما يطرأ على حياتهم من تغييرات مؤلمة وحالة الضياع والضبابية التي يعانون منها بالنسبة لمستقبلهم ومصيرهم المجهول.

يذكر أن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان دهوك السينمائي مقامة حاليا في العراق وتستمر حتى الیوم 16 سبتمبر الجاري.

وقد صورت مشاهد الفيلم الداخلية في محافظتي كردستان وآذربايجان الغربية في ايران ومشاهده الخارجية في تركيا ولم يشترك في تمثيل ادوار الفيلم اي ممثل من ايران.

وخضع الفيلم لمعالجات فنية في عاصمة جمهورية التشيك براغ .