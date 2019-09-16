ينافس الفيلم الايراني القصير «مَكرالِن» للمخرجة مريم زارعي في مهرجان لینز الدولي في النمسا.

ویدور قصة الفيلم حول عائلة تعيش في مقبرة السيارات، البنت الصغيرة للعائلة مكفوفة وتعیش مع اخیها الاکبر في هذه المقبرة، فيحصل حادث يغير حياتهم ويسعى الاخ لتسعد اخته المكفوفة.

ویقام مهرجان لینز الدولي بدورته الثانیة خلال الفترة من 7 الى 10 تشرين الثاني/نوفمبر القادم في مدينة لينز النمساوية.