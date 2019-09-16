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رقم الخبر: 263608 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الایراني «مَكرالِن» یشارك بمهرجان النمسا الدولي

الفيلم الایراني «مَكرالِن» یشارك بمهرجان النمسا الدولي

ينافس الفيلم الايراني القصير «مَكرالِن» للمخرجة مريم زارعي في مهرجان لینز الدولي في النمسا.

ویدور قصة الفيلم حول عائلة تعيش في مقبرة السيارات، البنت الصغيرة للعائلة مكفوفة وتعیش مع اخیها الاکبر في هذه المقبرة، فيحصل حادث يغير حياتهم ويسعى الاخ لتسعد اخته المكفوفة.

ویقام مهرجان لینز الدولي بدورته الثانیة خلال الفترة من 7 الى 10 تشرين الثاني/نوفمبر القادم في مدينة لينز النمساوية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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