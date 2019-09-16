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رقم الخبر: 263607 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 15:56 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم رسوم متحركة ايراني يقتنص جائزة «سان دييغو»

فيلم رسوم متحركة ايراني يقتنص جائزة «سان دييغو»

فاز فيلم الرسوم المتحركة الايراني «القصة الاخيرة» للمخرج اشكان رهكذر بجائزة أفضل انيميشن من مهرجان «سان دييغو» الدولي 2019 لأفلام الأطفال .

واقيم مهرجان «سان دييغو» الدولي في آب/اغسطس المنصرم بولاية كاليفورنيا الامريكية.

وفيلم «القصة الاخيرة» يحكي قصة «الضحاك» المأخوذة من الشاهنامة للشاعر الايراني ابوالقاسم الفردوسي.

وشارك في العمل عدد من النجوم الايرانيين باصواتهم مثل: برويز برستويي، بيتا فرهي، حسن بورشيرازي، باران كوثري، اشكان خطيبي، فرخ نعمتي، شقايق فراهاني، مليكا شريفي نيا، زهير ياري، وبانيبال شومون.

وتمت دبلجة «القصة الاخيرة» الى الانجليزية والفرنسية وعمل عليه فريق مؤلف من 40 شخصا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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