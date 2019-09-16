واقيم مهرجان «سان دييغو» الدولي في آب/اغسطس المنصرم بولاية كاليفورنيا الامريكية.

وفيلم «القصة الاخيرة» يحكي قصة «الضحاك» المأخوذة من الشاهنامة للشاعر الايراني ابوالقاسم الفردوسي.

وشارك في العمل عدد من النجوم الايرانيين باصواتهم مثل: برويز برستويي، بيتا فرهي، حسن بورشيرازي، باران كوثري، اشكان خطيبي، فرخ نعمتي، شقايق فراهاني، مليكا شريفي نيا، زهير ياري، وبانيبال شومون.

وتمت دبلجة «القصة الاخيرة» الى الانجليزية والفرنسية وعمل عليه فريق مؤلف من 40 شخصا.