وسیقام المعرض تحت عنوان «سفینة النجاة؛ الحبّ الحقیقي» في بیت الثقافة الإیراني لدی باریس.

وسوف ینطلق المعرض الیوم الإثنین 16 سبتمبر 2019 للميلاد ویستمر لغایة الأربعاء المقبل حیث ستتم إزاحة الستار عن لوحة فنیة جدیدة للرسام حسن روح الأمین.

هذا ویذکر ان روح الأمین من موالید العام 1985 في العاصمة الايرانية طهران ویرکز عمله في مجال رسم صور عاشوراء.