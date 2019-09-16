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رقم الخبر: 263606 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 16:01 الاقسام: ثقافة وفن  
معرض «سفینة النجاة» للرسام الايراني «حسن روح الأمین» في فرنسا

معرض «سفینة النجاة» للرسام الايراني «حسن روح الأمین» في فرنسا

سیقام المعرض الثاني للرسوم العاشورائیة للرسام الايراني «حسن روح الأمین» تحت عنوان معرض «سفینة النجاة» في العاصمة الفرنسیة باریس.

وسیقام المعرض تحت عنوان «سفینة النجاة؛ الحبّ الحقیقي» في بیت الثقافة الإیراني لدی باریس.

وسوف ینطلق المعرض الیوم الإثنین 16 سبتمبر 2019 للميلاد  ویستمر لغایة الأربعاء المقبل حیث ستتم إزاحة الستار عن لوحة فنیة جدیدة للرسام حسن روح الأمین.

هذا ویذکر ان روح الأمین من موالید العام 1985 في العاصمة الايرانية طهران ویرکز عمله في مجال رسم صور عاشوراء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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