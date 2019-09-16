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رقم الخبر: 263604 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 15:57 الاقسام: سياحة  
جولة عبر الزمن لمعالم اصفهان التاريخية «سوق قيصرية»
لوحة فنية تضم اجمل ما في التراث

جولة عبر الزمن لمعالم اصفهان التاريخية «سوق قيصرية»

يأخذك سحر الآثار التاريخية في مدينة اصفهان وسوقها القديم أو سوق «قيصرية» الذي انشئ في العهد الصفوي قبل نحو 600 عام في جولة تاريخية قديمة عبر الزمن حيث العصر الصفوي في ايران..

انه البازار القديم او سوق قيصرية في اصفهان حيث فيه كل ما يرغب السائح بشرائه بدءا بالقطع الاثرية المقلدة بحرفية ودقة شديدة مرورا بالمشغولات النحاسية والسجاد والارابيسك الذي يخطف الانظار.

سائح من بولندا كريس تارابورا قال ان: «هذا اول يوم لي في اصفهان واول مكان ازوره هو البازار فهو يعكس الثقافة الايرانية».

كما وصفت سائحة من الصين المكان: «بانه حقا مكان مذهل وجدت في السوق خواتم تعود الى الزمن الايراني القديم».

دليل على ثراء الفكر والابداع وبراعة اليد البشرية الايرانية

سقف السوق صنع من السيراميك والكاشي القديم باللون القرميدي وجدرانه التي نقشت برسومات لا تزال ظاهرة بشكل واضح حيث استوقفنا رنين طرقات «النحات» «محمود بورحيدر» على النحاس التي تزداد حدة مع انغماره في العمل.

وقد اوضح احد تجار السوق محمود بورحيدر: «منذ ثلاثة وعشرين عاما وانا اعمل في حفر النحاس انه عمل اجدادي من قبلي ونقوم بالنحت باستخدام المطرقة والقلم الفولادي والبرجل».

البازار ليس مجرد سوق يضم مجموعة محال وبضائع انما هو لوحة فنية تضم اجمل ما في التراث وهو خير دليل على ثراء الفكر والابداع وبراعة اليد البشرية الايرانية .

                                   

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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