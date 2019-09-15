اعلن مساعد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون الاتصالات والاعلام برويز اسماعيلي بان الرئيس روحاني سيتوجه اليوم الاحد الى انقرة للمشاركة في اجتماع القمة الثلاثي الايراني الروسي التركي.

وقال اسماعيلي في تصريح له اليوم بانه تم لغاية الان عقد 4 اجتماعات بين رؤساء الدول الثلاث ايران وروسيا وتركيا وكان احدها في طهران.

واضاف، ان اجتماع القمة الثلاثي الخامس سيعقد غدا حول قضية سوريا ومسيرة آستانا حيث يتضمن جدول اعماله دراسة احدث الاوضاع الميدانية في سوريا.

وحول موعد زيارة الرئيس روحاني الى تركيا قال، ان رئيس الجمهورية سيتوجه عصر اليوم الى تركيا.

وبشأن برنامج زيارة الرئيس روحاني الى انقرة قال اسماعيلي، ان برنامج الزيارة يتضمن فضلا عن المشاركة في اجتماع القمة ، اللقاء مع نظيريه الروسي والتركي كلا على حدة للبحث في احدث اوضاع العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع بلديهما.