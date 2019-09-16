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رقم الخبر: 263577 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 16:01 الاقسام: ثقافة وفن  
أستاذ جامعة موسكو لصداقة الشعوب: تطوير التعاون مع إيران في أولويات روسيا

أستاذ جامعة موسكو لصداقة الشعوب: تطوير التعاون مع إيران في أولويات روسيا

يعتقد فلاديمير يورتاييف، الأستاذ بجامعة موسكو لصداقة الشعوب، أن تطوير الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا، يمثل أولوية في سياسة الكرملين الخارجية.
وقال عضو الرابطة الأوروبية الروسية للدراسات الإيرانية، في تصريح لمراسل ارنا في موسكو اليوم الأحد: روسيا تهتم بعلاقاتها مع إيران وتعتبرها جزءا من استراتيجيتها لتوسيع العلاقات مع الشرق الأوسط.
وقال إن إيران واحدة من أهم القوى في الشرق الأوسط، مضيفا إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران هي دليل على ذلك.
الضغط الخارجي لا يؤثر على العلاقات الروسية الإيرانية
وتطرق أستاذ الجامعة الروسية، الى الضغوط الأمريكية وجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي لتقليص العلاقات الروسية الإيرانية، مضيفا: هذه الضغوط والإجراءات تعززت أكثر بعد أن لم تحقق الولايات المتحدة أي نتائج في عزل إيران.
يذكر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد التقى مؤخرا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكانت أهدافه الرئيسية هي قطع العلاقات الإيرانية الروسية، وهو ما لم يحققه .
وقال يورتايف إن روسيا عززت علاقاتها مع إيران وأن تعاون البلدين أصبح شراكة إستراتيجية.
نجاح إيران في حل الأزمة النووية
يعتقد يورتاييف أن أحد التحديات الرئيسية في القرن العشرين التي نجحت الدبلوماسية الإيرانية في حلها هي الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال : لقد أثبتت إيران أنه يمكن حل الاختلافات من خلال المفاوضات، على الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفت تنفيذ الاتفاق النووي بعد وصول ترامب إلى السلطة.
يعتقد يورتايف أنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في سياساتها، خاصة في مجال العقوبات الاقتصادية ضد إيران ، والعودة إلى طاولة المفاوضات.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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