أعلن عضو مجلس ادارة اتحاد منتجي الصلب الايراني عن انتاج 25 مليون طن صلب و تصدير 8.5 مليون طن منه في السنة التصديرية المنتهية 20 مارس/آذار2019.

واضاف رضا شهرستاني في تصريح تابعته "فارس" اليوم الاحد، أن ايران تستهدف انتاج 28 مليون طن صلب وتصدير 12 الى 13 مليون طن منه في السنة الجارية، متوقعا تسجيل الصادرات 8.5 مليون طن هذه السنة ايضا (تنتهي20 مارس/آذار 2020).