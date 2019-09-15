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رقم الخبر: 263576 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 13:22 الاقسام: اقتصاد  
8.5 مليون طن حجم الصادرات السنوية للصلب الايراني

8.5 مليون طن حجم الصادرات السنوية للصلب الايراني

أعلن عضو مجلس ادارة اتحاد منتجي الصلب الايراني عن انتاج 25 مليون طن صلب و تصدير 8.5 مليون طن منه في السنة التصديرية المنتهية 20 مارس/آذار2019.

واضاف رضا شهرستاني في تصريح تابعته "فارس" اليوم الاحد، أن ايران تستهدف انتاج 28 مليون طن صلب وتصدير 12 الى 13 مليون طن منه في السنة الجارية، متوقعا تسجيل الصادرات 8.5 مليون طن هذه السنة ايضا (تنتهي20 مارس/آذار 2020).

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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