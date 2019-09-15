اعلنت شركة النفط الوطنية الايرانية انها ستعرض شحنة جديدة من النفط الخام بمقدار 2 مليون برميل في بورصة الطاقة الايرانية في 17 ايلول / سبتمبر الجاري.

وقال بيان لشركة النفط الوطنية الايرانية ان هذه الشحنة هي الخامسة عشرة من النفط الخام الخفيف سيتم عرضها في القاعة الدولية في بورصة الطاقة للدورة الجديدة والثامنة للعام الايراني الحالي و بسعر اساسي 56 دولارا و78 سنتا للبرميل الواحد.

وبحسب قانون موازنة السنة المالية الجارية فان وزارة النفط مكلفة بطرح شهريا كحد ادنى 2 مليون برميل من الخام الخفيف والخام الثقيل ومكثفات الغاز في بورصة الطاقة، وذلك بهدف تنويع مصادر البيع.

و يمكن للمشترين تسلم الشحنة في غضون 3 أشهر بعد اتمام الصفقة، وان تسليم الشحنة في مناطق أخرى بحاجة لموافقة شركة النفط الوطنية الايرانية.

ويأتي عرض النفط الخام في بورصة الطاقة الايرانية في اطار تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم القائمة على تنويع وسائل بيع النفط واستخدام قدرات القطاع غير الحكومي لتصدير النفط الخام.