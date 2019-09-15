اعلن مساعد شركة المياه والصرف الصحي الايراني "حميد رضا كشفي" عن الانتهاء من صناعة اكبر محطة كهربائية متحركة وقال : سيتم ازاحة الستار عنها خلال فعاليات المعرض الدولي للمياه والصرف الصحي خلال الشهر القادم بطهران.

واضاف كشفي ان سعة المحطة تصل الى 10 ميغاواط وسيتم استخدامها في حالات الطوارئ كحوادث السيول والزلازل وسيتم نقلها الى مكان الحادث بواسطة خمس شاحنات اربعة منها ستكون مجهزة بمولدات بطاقة 2.5 ميغاواط واخرى للتحكم والسيطرة والالواح الكهربائية.

واوضح ان هذه المجموعة سيكون لديها القدرة على كهربة الأحمال عند الفولتية 0.4 , 6.6 , 11 , 20 , 33 كيلو فولت.

وصرح ان هذه المجموعة تم تصنيعها ولاول مرة في البلاد على ايدي الاخصائين في الشركة.