سيكتمل إنجاز مشروع خط سكة حديد بين مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان وميناء جابهار المطل على المحيط الهندي بجنوب شرق ايران في غضون العامين المقبلين.

وفي هذا السياق قال مساعد مدير قسم شؤون تنسيق المشاريع الاعمارية في محافظة سيستان وبلوجستان /جنوب شرق/ منصور بيجار، إنّه بفضل موافقة قائد الثورة ومتابعات المؤسسات الحكومية تقرر سحب مبلغ 300 مليون يورو من صندوق العملة الاجنبية في البلاد وإنفاقها على إكمال مشروع سكة حديد جابهار - زاهدان - ميلك في هذه المحافظة.

واضاف: إنه من خلال تمويل هذا المشروع سيتم اكماله لغاية عام 2021 وستصل سكة الحديد الى زاهدان والاسراع في ايصال سكة الحديد الى مدينة زابل .

وتابع: إن اهتمام الحكومة بمحافظة سيستان وبلوجستان قد أثمر عن تنفيذ مشاريع كبرى والتي سيتم تدشينها في المستقبل .

ويشار الى إن طول سكة الحديد المذكورة يبلغ نحو 700 كيلومتر .