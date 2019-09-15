أعلن مدير المنطقة السابعة لعمليات نقل الغاز بالشركة الوطنية الايرانية عن تدشين خط انبوب بطول 125 كيلومترا مربعا في شبكة العامة للبلاد.

وأوضح أمين عبادي في تصريح اليوم الاحد، بأن الطاقة التمريرية للانبوب تتخطى 60 مليون متر مكعب يوميا بقوة ضغط تعادل 1305 PSI رطل على بوصة مربعة.

واشار الى أن ومع تدشين الخط الجديد المتصل بالانبوب العام رقم 9 ، ستتوفر ارضية نقل الغاز للمدن والارياف و المدان الصناعية في المحافظات ذات الجو البارد في غرب ايران.