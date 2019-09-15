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رقم الخبر: 263569 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 12:56 الاقسام: اقتصاد  
ايران تدشن خط انبوب لنقل الغاز بطول 125 كم

ايران تدشن خط انبوب لنقل الغاز بطول 125 كم

أعلن مدير المنطقة السابعة لعمليات نقل الغاز بالشركة الوطنية الايرانية عن تدشين خط انبوب بطول 125 كيلومترا مربعا في شبكة العامة للبلاد.

وأوضح أمين عبادي في تصريح اليوم الاحد، بأن الطاقة التمريرية للانبوب تتخطى 60 مليون متر مكعب يوميا بقوة ضغط تعادل 1305 PSI  رطل على بوصة مربعة.

واشار الى أن ومع تدشين الخط الجديد المتصل بالانبوب العام رقم  9 ، ستتوفر ارضية نقل الغاز للمدن والارياف و المدان الصناعية في المحافظات ذات الجو البارد في غرب ايران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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