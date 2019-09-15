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رقم الخبر: 263568 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 12:54 الاقسام: اقتصاد  
للمرة الثامنة.. ايران تطرح الخام الخفيف للبيع عبر بورصة محلية

للمرة الثامنة.. ايران تطرح الخام الخفيف للبيع عبر بورصة محلية

أعلنت شركة النفط الوطنية الايرانية عن طرح 2 مليون برميل من الخام الخفيف للبيع بالسوق الدولية لبورصة الطاقة المحلية وذلك للمرة الثامنة منذ 21 مارس/آذار 2019.

وبحسب قانون موازنة السنة المالية الجارية فان وزارة النفط مكلفة بطرح شهريا كحد ادنى 2 مليون برميل من الخام الخفيف والخام الثقيل ومكثفات الغاز في بورصة الطاقة، وذلك بهدف تنويع مصادر البيع.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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