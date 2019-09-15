وقال "الحوثي" في تغريدة على "تويتر"، "بارك الله في الأبطال من أبناء القوات الجوية (الطائرات المسيرة)، وما يجب على الجميع معرفته والتأكد منه أن من يرفض إيقاف العدوان على بلدنا هي أمريكا التي تدير التحالف على الجمهورية اليمنية وتواجه كل الداعين للسلام بما فيهم الكونغرس، وهو ما يعنيه الجبير والمالكي بقوله إن الحرب مفروضة عليهم".

كما علق "الحوثي" على تصريحات لوزير الخارجية الأمیركي "مايك بومبيو"، ألمح فيها إلى دور لإيران في الهجمات على منشآت نفط سعودية، قائلا: "الأمريكي بتصريحاته يؤكد أنه يخدم أهدافه في المنطقة فقط، وهمه الأول كيف ينفذ مغامراته على حساب الآخرين ممن يتعاظم عليه الابتسامة حتى يعتبرها إنجازا".

وأضاف: "يبتز بتصريح ويحلب بتربيت ولا مخرج لهم إلا بفهم الواقع والعمل على إرغام أنفسهم على التعايش معه وعدم القفز على أقحاح العرب وغيرهم".

وكان "بومبيو"، كتب في تغريدتين على "تويتر"، أن "طهران تقف خلف نحو 100 هجوم تم تنفيذها ضد المملكة العربية السعودية"، مضيفا أنه "لا يوجد دليل على أن تلك الهجمات جاءت من اليمن".