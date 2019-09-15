اجتاحت عاصفة "أومبرتو" الاستوائية شمال الباهاماس، السبت، بعد أقل من أسبوعين على مرور الإعصار "دوريان" الذي خلف أضرارا وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"المروعة".

وأفاد "المركز الوطني الأمريكي للأعاصير" بأن مركز العاصفة مر على بعد حوالى 135 كيلومترا عن شمال جزيرة أباكو المنكوبة بعد مرور الإعصار "دوريان" الذي أسفر عن مصرع 52 شخصا على الأقل منذ نحو أسبوعين.

ولم تخلف العاصفة أضرارا بحجم تلك التي تسبب فيها الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 95 كيلومترا في الساعة، ويتوقع أن تشتد في الساعات المقبلة لكنها لن تضرب فلوريدا بل ستبقى في عرض البحر.

وأثناء زيارته للباهاماس، كتب الأمين العام للأمم المتحدة تغريدة على "تويتر" عبر فيها عن تأثره بمشهد الأضرار التي شاهدها في جزيرة أباكو و"حجم الدمار المروع".

وأضاف أن "الإعصار دوريان ليس من الدرجة الخامسة بل من درجة الجحيم"، مؤكدا أنه "حان الوقت لنستيقظ ونتخذ إجراءات عاجلة من أجل المناخ".

ولا يزال حوالي ألفين من سكان أباكو وغراند باهاما يقيمون في مراكز إيواء، بينما تسعى السلطات لمعرفة أماكن وجود نحو 1300 شخص.