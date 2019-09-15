  • الأحد ١٥ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263561 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 12:03 الاقسام: سياسة  
سياسة الضغوط القصوى لأمريكا ضد إيران تحولت إلى كذبة قصوى
المتحدث باسم الخارجية:

سياسة الضغوط القصوى لأمريكا ضد إيران تحولت إلى كذبة قصوى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الاحد، إن الأمريكيين اتبعوا سياسة "أقصى قدر من الضغط" ضد إيران، وتحولوا بسبب اخفاقاتهم إلى اعتماد "الكذبة القصوى" .

و ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي وأحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول الهجمات اليمنية بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية السعودية، صرح موسوي : منذ نحو خمس سنوات يواصل التحالف السعودي عدوانه وهجماته ضد اليمن، حيث ارتكب أبشع الجرائم ضد الشعبي اليمني ولازالت نيران الحرب مشتعلة في المنطقة، فيما أظهر اليمنيون مقاومتهم وصمودهم امام العدوان والحرب.

وبالإشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، قال موسوي، ان هذه الاتهامات ووجهات النظر الباطلة وغير اللائقة تأتي في سياق دبلوماسي غير مفهوم ولا معنى له، منوها الى انه حتى في العلاقات الدولية، فان "العداء" له حد أدنى من المصداقية والأطر المعقولة، و التي تجاوزها المسؤولون الأمريكيون.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: مثل هذه التصرفات والأفعال أشبه بالتخطيط من قبل منظمات المخابرات السرية لتدمير صورة بلد ما من أجل تمهيد الطريق لاجراءات في المستقبل، مشيرا الى ان الأمريكيين اتبعوا سياسة "الضغوط القصوى"، وعلى ما يبدو تحولوا بسبب اخفاقاتهم الى اعتماد " أقصى قدر من الأكاذيب" .

وأكد موسوي أن الحل الوحيد لتهدئة المنطقة وإنهاء الأزمة في اليمن، هو وقف الهجمات والعدوان من قبل التحالف السعودي، وقطع المساعدات السياسية والعسكرية الغربية عن الغزاة، ومحاولة إيجاد حلول سياسية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0641 sec