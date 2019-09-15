فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

ایران

📌العلاقات العامة لرئاسة الجمهوریة تنتقد برامج القناة "الثالثة" لتشویه صورة الحکومة

📌انصارالله الیمنیة تهاجم بعشر مسیرات الشریان النفطي الحیوي السعودي

📌جهانغیري: سأتحدث قریباً عن مکافحة الفساد والشفافية

جمهوري اسلامي

📌تمدید صلاحیات البنك المرکزي الایراني في إدارة سوق العملة

📌ابرام اتفاقیة لرفع حجم انتاج الغاز بمعدل 500 ملیون فوت مکعب یومیاً

📌ظریف: امریکا في غنی عن العدو طالما لدیها صدیق مثل نتنیاهو

📌الکشف عن استجواب لجنة 11 سبتمبر لـ"بندر بن سلطان"

📌الجهاز الامني اللبناني یعتقل جاسوساً اسرائیلیاً

کیهان

📌کدخدائي: مصادرة کندا الممتلکات الایرانیة مصداق للارهاب الاقتصادي الحکومي

📌جمعیة الهلال الاحمر الایرانیة تعلن استعدادها لتقدیم مساعدات انسانیة الی کشمیر

📌100 لاجئ یعودون الی بیوتهم في سوریا کل یوم

📌بدء اعمال المؤتمر الدولي للاخوان المسلمین في اسطنبول بمشارکة 500 شخصیة من 20 بلدا

📌قائد احدی الجماعات التکفيریة یعلن عن انهیار شبکة القاعدة بالکامل في سوریا

آرمان ملي

📌آیة الله علوي بروجردي: انني اثني علی میثاق کوروش الاخمیني

📌النائب محمود صادقي: لابد للشفافية ان تسود علی جمیع ارکان النظام

آفتاب یزد

📌وزیر النفط: امریکا عاجزة عن تصفير صادرات ایران من النفط

📌ارتفاع حجم السیولة في المجتمع الایراني الی الفي ملیار تومان.. فرصة وتهدید

شرق

📌ارتیاح الحشد الشعبي من حضور "مقتدی الصدر" في ایران

وفيما يلي أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

ایران

سلطت صحیفة ایران الضوء علی الإنتخابات في تونس الیوم وذلك في مقالها (الانتخابات التونسیة اختبار للربیع العربي)

وجاء فیه ..

"تتوجه الأنظار الیوم للإنتخابات الرئاسية في تونس وهي البلد الذي شهد اول شعلة لما اصطلح على تسميته بالربیع العربي"

وقراءة خريطة الإنتماءات السیاسیة للمرشحین الرئاسيین تکشف حالة تشتت واضحة .

وفي کل الأحوال یبدو ان القضایا والإهتمامات الإقتصادیة ستلعب دورا کبیرا في استقطاب آراء الناخبین في ظل المشاکل والأزمات الإقتصادیة التي تعصف بهذا البلد.

ویبقی ان نقول بان تونس التي انطلق منها "الربیع العربي" تشهد الیوم اختبارا آخر لنتائج ولمسار مستقبل ذلك الحدث.

جوان

صحیفة جوان کتبت عن الضربة الإستراتیجیة التي وجهتها القوات الیمنیة للسعودیة امس وذلك في مقالها (الطائرات المسیرة کابوس آل سعود)

وتقول الصحیفة: "هجوم جناح کامل من المسیرات الیمنیة علی منشآت شرکة آرامکو النفطیة امس هو ثاني ضربة إستراتیجیة من نوعها توجهها حرکة انصارالله للشریان الإقتصادي السعودي خلال اسابیع "

هذه الضربة الجویة التي دمرت وبإعتراف الریاض معملین رئیسيین في اکبر مصفاة نفطیة في العالم جرس انذار جدي تماما للریاض، فالمسیرات الیمنیة اخترقت کل نظم الدفاع الجوي السعودیة لتنفذ مهمتها في شرق هذا البلد اي في المنطقة التي تضم احتياطات النفط والمنشآت النفطية الرئيسية.

رسالت

نشرت صحیفة رسالت تقریرا یتحدث عن أزمة علاقات بین عمان وتل ابیب وجاء في هذا التقریر الذي یحمل عنوان ( ملك الأردن یرفض لقاء نتنیاهو)

"تحدثت محافل في فلسطین المحتلة عن ظهور أجواء أزمة شدیدة بین الأردن والکیان الصهیوني بعد تصریحات نتنیاهو بشأن ضم غور الأردن لهذا الکیان"

وحسب هذه المحافل رفض ملك الأردن اقتراح تل ابیب بتنظیم اجتماع بينه وبين نتنیاهو لتهدئة الاجواء ..

افکار

صحیفة افکار نقلت في تقریر لها عن المستشار الخاص لرئیس مجلس الشوری للشؤون الدولیة امیر عبداللهیان قوله (نتنیاهو یسرع ومن اجل بقائه في السلطة للقضاء علی "اسرائیل")

وجاء في التقریر ..

"شجب عبداللهیان بشدة تصریحات نتنیاهو الإنتخابیة بضم غور نهر الاردن ومناطق واسعة من الضفة الغربیة للكيان الغاصب مؤکدا انها تعکس نوایا تل ابیب وواشنطن المشؤومة "

وهي نوایا اکد عبداللهیان بأنها تتجسد فیما یسمی "بصفقة القرن"

مضيفا ان نتنیاهو یخطئ تماما اذا ما تصور ان بامکانه دفع الأمور باتجاه اشعال نیران حرب اقلیمیة مع ضمان البقاء بعیدا عن نیرانها تحت المظلة الامریکیة.

آرمان

حمل مقال لصحیفة آرمان عنوان یقول (الدفاع الإستراتیجي الیمني واستهداف آرامکو) جاء فيه ..

"في اطار معادلة الردع رقم اثنين وجهت حرکة انصارالله والجیش الیمني ضربة استراتیجیة جدیدة في العمق السعودي"

وهذه الضربة التي دمرت منشآت نفطیة رئیسیة لشرکة آرامکو في اقصی شرق السعودیة، ستدفع النظام السعودي للتفکیر بصورة جدیة في انقاذ نفسه عبر الإسراع في الخروج من رمال الیمن المتحرکة .

فالضربات الیمنیة باتت تطال أهداف إستراتیجیة وحياتية تماما للسعودیة.

قدس

في الشأن الأفغاني حمل تعلیق نشرته صحیفة قدس عنوان یقول:(وحدة الصف هي طریق حل الازمة وليس المباحثات مع امریکا).

الصحیفة اشارت فیه الی الغاء ترامب وفي اللحظات الاخیرة التوقیع علی اتفاق للسلام بین طالبان وامریکا والغی المباحثات معها ایضا.

وتقول الصحیفة: "مواقف ترامب وطالبان الأخیرة بشأن الغاء المباحثات وتصعید التهدیدات لا یمکن أخذها على محمل الجد فهدف كل طرف هو تعزیز قدرته التفاوضیة".

والمنسي الرئيسي في هذا الخضم هو الشعب الافغاني ومستقبله ومصیره. فترامب يناور لأغراض انتخابیة وطالبان تستغل الأمر لتوسیع قدراتها وهيمنتها وسط تساؤلات جدية حول مستقبل هذا البلد خاصة بعد ان ثبت بالتجربة ان إحلال السلام بافغانستان أمر غیر ممکن من دون عزم ومشاركة كل المكونات الشعبية.

کیهان

نشرت صحیفة کیهان تقریرا خاصا بعنوان (انهیار تنظیم القاعدة بشکل کامل في سوریا) وجاء فیه:

هذا ما إعترف به قیادي في إحدی التنظیمات التكفيرية الإرهابیة في سوریا

"اذ اوضح "ابوالعبد اشداء " القیادي في تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي امام عناصر هذه الجماعة التكفيرية ان تنظیم القاعدة بسوریا قد انهار وتفكك بالکامل ".

وتعتبر هيئة تحرير الشام ذراع تنظیم القاعدة الارهابي في سوریا وسلط اشداء الضوء علی واقع غرق قیادات هذا التنظیم في الفساد معلنا انسحابه منه.