أطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية اليمنية، السبت، ثلاثة صواريخ نوع "زلزال1" على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في عسير.

وأفاد مصدر عسكري لـ " المسيرة نت" عن إطلاق ثلاثة صواريخ "زلزال1" على تجمعات ومواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وتحقيق إصابات دقيقة.

وكانت صاروخية الجيش واللجان الشعبية اليمنية أطلقت، اول أمس الجمعة, 4 صواريخ "زلزال1" على تجمعات ومواقع لمرتزقة الجيش السعودي في ذات الجبهة وحققت إصابات مباشرة./انتهى/