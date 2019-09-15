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رقم الخبر: 263557 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 11:17 الاقسام: عربيات  
إطلاق ثلاثة صواريخ "زلزال1" على تجمعات لقوى العدوان السعودي في عسير

إطلاق ثلاثة صواريخ "زلزال1" على تجمعات لقوى العدوان السعودي في عسير

أطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية اليمنية، السبت، ثلاثة صواريخ نوع "زلزال1" على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في عسير.

وأفاد مصدر عسكري لـ " المسيرة نت" عن إطلاق ثلاثة صواريخ "زلزال1" على تجمعات ومواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وتحقيق إصابات دقيقة.

وكانت صاروخية الجيش واللجان الشعبية اليمنية أطلقت، اول أمس الجمعة, 4 صواريخ "زلزال1" على تجمعات ومواقع لمرتزقة الجيش السعودي في ذات الجبهة وحققت إصابات مباشرة./انتهى/

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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