وفي تصريح ادلى به للصحفيين امس السبت على هامش اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة خراسان الرضوية المنعقد في مدينة مشهد مركز المحافظة، قال رحماني فضلي، ان صلاحيات قد تم تفويضها للمحافظين من قبل الحكومة سابقا ولكن نظرا لرغبة المحافظين بالمشاركة الاكثر فاعلية في ظروف الحظر فان هذه الصلاحيات تبدو غير كافية.

واضاف، ان الدول الجارة تمتلك طاقات كبيرة الا ان جهودا كافية لم تُبذل خلال الاعوام الماضية لتطوير العلاقات الاقتصادية معها.

وقال وزير الداخلية، انه في حال منح المحافظين خاصة في المحافظات الحدودية المزيد من الصلاحيات ستتوفر لهم امكانية العمل بقوة اكبر واتخاذ القرارات بسرعة لذا فان الحكومة تدرس حاليا مسالة زيادة الصلاحيات في هذا المجال.