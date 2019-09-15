  • الأحد ١٥ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263554 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 11:08 الاقسام: عربيات  
هل قطعت 'داعش' طريق كركوك بغداد.. الحشد الشعبي يجيب

هل قطعت 'داعش' طريق كركوك بغداد.. الحشد الشعبي يجيب

اعلن الحشد الشعبي العراقي، السبت، عن احباطه تعرضا لتنظيم "داعش" الإرهابي في طريق كركوك – بغداد، فيما نفى الانباء التي تحدثت عن قطع الطريق.

وقال آمر اللواء 52 ب‍الحشد الشعبي أحمد الامرلي إن "عناصر بتنظيم داعش الارهابي حاولوا التقرب من طريق بغداد – كركوك قبل ان تقوم مفرزة ثابتة تابعة للواء 52 في الحشد الشعبي بالتصدي لهم بالقرب من قرية مفتول في أطراف قضاء امرلي".

وأضاف انه "تجري حاليا عملية ملاحقة افراد عصابات داعش الإرهابية"، مطمئنا "بأن الامور تحت السيطرة ولا صحة لما اشيع بشأن قطع الطريق وان الطريق آمن لسالكيه".

يذكر أن الطريق شهد عدة خروقات أمنية وعمليات خطف خلال الفترة الماضية لافراد القوات الأمنية والمدنيين، قبل ان تقوم قوات الحشد الشعبي بتأمينه.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/7052 sec