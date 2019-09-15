أكد وزير خارجية تركيا، انه من خلال التعاون بين الدول المسلمة فقط، يمكن حل مشكلات المنطقة العويصة.

وفي تغريدة له على تويتر، نشر مولود جاويش اوغلو صورة له للقائه مع منوجهر متكي وزير الخارجية الايراني السابق، ومدير شؤون التنسيق في لجنة المساعي الحميدة وأعضاء هذه اللجنة، وكتب: "فقط من خلال التعاون والتضامن والحوار القوي بين الدول المسلمة يمكن حل مشكلات المنطقة العويصة.

الجدير بالذكر ان لجنة المساعي الحميدة تعتبر احد اللجان التابعة لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية، وتضم هذه اللجنة عددا من الوزراء السابقين لبعض الدول المسلمة لمتابعة الازمات.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني الاسبق منوجهر متكي يزور تركيا برفقة وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية، المشارك في مؤتمر "الوحدة الإسلامية؛ مستقبل العالم الإسلامي وفلسطين" الدولي، وبرئاسة الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله الشيخ محسن الأراكي.