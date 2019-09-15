  • الأحد ١٥ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263552 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 10:59 الاقسام: سياسة  
جاويش اوغلو: بالتعاون بين الدول المسلمة فقط يمكن حل مشكلات المنطقة العويصة
خلال لقائه مع متكي

جاويش اوغلو: بالتعاون بين الدول المسلمة فقط يمكن حل مشكلات المنطقة العويصة

أكد وزير خارجية تركيا، انه من خلال التعاون بين الدول المسلمة فقط، يمكن حل مشكلات المنطقة العويصة.

وفي تغريدة له على تويتر، نشر مولود جاويش اوغلو صورة له للقائه مع منوجهر متكي وزير الخارجية الايراني السابق، ومدير شؤون التنسيق في لجنة المساعي الحميدة وأعضاء هذه اللجنة، وكتب: "فقط من خلال التعاون والتضامن والحوار القوي بين الدول المسلمة يمكن حل مشكلات المنطقة العويصة.

الجدير بالذكر ان لجنة المساعي الحميدة تعتبر احد اللجان التابعة لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية، وتضم هذه اللجنة عددا من الوزراء السابقين لبعض الدول المسلمة لمتابعة الازمات.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني الاسبق منوجهر متكي يزور تركيا برفقة وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية، المشارك في مؤتمر "الوحدة الإسلامية؛ مستقبل العالم الإسلامي وفلسطين" الدولي، وبرئاسة الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله الشيخ محسن الأراكي.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0608 sec