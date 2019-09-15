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رقم الخبر: 263551 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 10:57 الاقسام: سياسة  
مساعد وزير الخارجية الهندي يزور طهران اليوم الاحد

مساعد وزير الخارجية الهندي يزور طهران اليوم الاحد

سيقوم مساعد وزير الخارجية الهندي ويجي كوخال بزيارة الى طهران اليوم الاحد للمشاركة في الاجتماع التشاوري الـ 16 بين وزارتي الخارجية في البلدين.

وافادت وكالة "اي ان آي" للانباء نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الهندية راويش كومار، ان كوخال سيلتقي خلال زيارته الى طهران التي تستغرق يومين نظيره الايراني عباس عراقجي.

واضاف كومار، من المتوقع ان يلتقي كوخال مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ايضا.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد ثالث اكبر مصدر للنفط الى الهند بعد السعودية والعراق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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