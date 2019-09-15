أعرب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عن سعادته بتولي سيدات مراكز عليا في السلطة القضائية.

وغرد باسيل عبر "تويتر" قائلا: "أنا سعيد ان نكون قد ساهمنا بتولي ست سيدات مراكز عليا في السلطة القضائية: مدير عام العدلية- رئيسة الهيئة العليا للتأديب - رئيسة هيئة التشريع والاستشارات - رئاسة ثلاث غرف في ديوان المحاسبة. إلى المزيد من حضور المرأة في قيادة الدولة".

وسجل لبنان في العام الجاري تقدماً في مجال تمكين المرأة لا سيما في الشأن السياسي بتعيين 4 وزيرات في الحكومة أو عبر تعيين الوزيرة ريا حفار الحسن على رأس وزارة الداخلية للمرة الأولى في لبنان والعالم العربي في انتظار المزيد من الخطوات لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات كافة.

وللمرة الأولى فازت 6 نساء بمقاعد في البرلمان اللبناني، ولاقت خطوة اختيار النساء الأربع ترحيباً من قبل المنظمات والحملات الداعمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية كخطوة مهمة لمشاركة نسائية أكبر في هذا البلد العربي.

من جانب آخر أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بتوقيف العميد في الجيش اللبناني الذي رافق آمر معتقل الخيام سابقاً عامر الفاخوري في مطار بيروت للتحقيق معه.

وكان الأمن العام اللبناني أعلن أنه أوقف الفاخوري الذي اعترف نتيجة التحقيق معه بتعامله مع "إسرائيل" وبالعمل لمصلحتها، كما اعترف بأنه استحصل على هويّة اسرائيلية وعلى جواز سفر اسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزير المالية اللبنانيّ علي حسن خليل قال إن اللبنانيين لن يسامحوا من تفنّن في تعذيبهم، لافتاً الى أن المعلومات عن محاولات لتنظيف سجلّات 60 عميلاً إسرائيلياً يجب أن تؤخذ بأقصى درجات الجديّة والمتابعة.

قضية الفاخوري أيقظت لدى المحرّرين من معتقل الخيام ذكريات سنوات قاسية من الاعتقال والتعذيب على يديه، ومواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت جدلاً واستنكاراً لعودة "جزار معتقل الخيام" إلى لبنان.

في السياق وبعد انتشار صور لقائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، مع القائد العسكري السابق لمعتقل "الخيام" في جيش أنطوان لحد، المعتقل عامر الياس الفاخوري.

قام السفير اللبناني في الولايات المتحدة، غابريال عيسى، بالرد على الحملات المستهدفة لقائد الجيش اللبناني من خلال نشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تجمعه مع جوزف عون.

وعلق عيسى على الصورة قائلا "ما تعلّو صوتكم كتير، لا نهابكم، عدم الرد على إشاعاتكم وتحريضاتكم هي بكل بساطة لانهماكنا المضني عهداً ووزارةً وجيشاً وسفارةً صفاً واحداً بحماية لبنان فعلاً".

وختم قائلا "يعني بالمشبرح مش فاضيين لسخافاتكم".

وأصدرت عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان جاء فيه التالي: "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لقائد الجيش العماد جوزيف عون تجمعه مع الموقوف العميل عامر الياس الفاخوري. يهم قيادة الجيش أن توضح بأنّ هذه الصور قد تمّ التقاطها خلال زيارة العماد عون إلى الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأوّل من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل فاخوري، علماً أن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها "نتيجة التحقيق مع عامر الفاخوري اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه، كما اعترف انه استحصل بعد فراره عام 2000 إلى داخل فلسطين على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى النيابة العامة العسكرية استناداً إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس".