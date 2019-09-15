أصيب عدد من الفلسطينيين، السبت، خلال مواجهات مع قوات العدو الصهيوني شرق القدس المحتلة، فيما تم اعتقال آخرين خلال مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عشرات الشبان أصيبوا بالاختناق بينهم طفلة من ذوي الإعاقة، خلال اقتحام قوات العدو بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأطلقت قوات العدو قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وتشهد العيسوية منذ ما يزيد على شهر هجمة شرسة من قوات العدو أصابت واعتقلت خلالها عشرات من أبناء البلدة.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو الصهيوني، شاباً بعد مداهمة وتفتيش منزله في منطقة جبل الموالح بمدينة بيت لحم.وداهمت قوات العدو منزل النائب السابق حاتم قفيشة في الخليل ومنزل شقيقه ومنزلي أبنائه، واستدعته لمقابلة المخابرات في تجمع مستوطنات "عتصيون".كما داهمت قوات العدو منزلًا في قرية دير نظام قضاء رام الله.

غلى ذلك توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت في أراضي الفلسطينيين شرق بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معا أن أربع آليات للاحتلال توغلت شرق بيت حانون شمال القطاع وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.

وتتوغل قوات الاحتلال يوميا في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ سنوات.