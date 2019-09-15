وصل إلى السودان، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وكان في استقبال الرئيس الإريتري بمطار الخرطوم الدولي، عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعدد من الوزراء.

وتعد هذه الزيارة الأولى لأسياس أفورقي إلى الخرطوم، منذ الزيارة الأولى له عام 2014.

وكانت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد توترت في فبراير/شباط 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

وفي أعقاب الثورة السودانية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كانت إريتريا بين أولى الدول التي أعلنت دعمها للخرطوم ومؤازرتها لها خلال الفترة الانتقالية.

وفي 19 مايو/أيار الماضي، زار وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح الخرطوم في أول زيارة دبلوماسية بعد قطيعة وتوتر في العلاقات بين البلدين استمر نحو 18 شهرا.

وكرر وزير الخارجية الإريتري الزيارة للخرطوم في 24 مايو/أيار على رأس وفد رفيع المستوى لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان إريتريا تلبية لدعوة من الرئيس أسياس أفورقي.

وأفضت محادثات الجانبين إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ فبراير/شباط 2018 وتسهيل حركة مواطني الدولتين.

من جهة اخرى أعلن المجلس السيادي السوداني، عن شروعه في تعديل المادة (70) من الوثيقة الدستورية بالتوافق مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وألمح عضو المجلس السيادي ياسر العطا، في حوار مع صحيفة "الانتباهة" السودانية، إلى إمكانية توسعة مجلسي السيادة والوزراء أو تقديم بعضا من أعضائه لاستقالاتهم بغرض إشراك ممثلين للحركات المسلحة، مؤكدا إمكانية نظر المجلس في استحداث منصب نائب رئيس وزراء إذا كان مفيدا للفترة.

وقال ياسر العطا، "سنجلس مع الحرية والتغيير ونصل للتوافق المطلوب حول كل القضايا"، منبها إلى أن الوثيقة الدستورية أجازت للمجلسين تعديلها لخدمة أهداف الفترة الانتقالية، وأوضح أن تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الوارد في الإعلان لا غبار عليه، لجهة أن الوثيقة الدستورية نصت على تشكيله بعد ثلاثة أشهر لغايات تتعلق بالسلام.وتابع قائلا: "لا ضير من تأجيل تكوينه لأسبوعين أو شهر إضافي لأجل السلام".

واتفق مجلس السيادة السوداني، أثناء لقاء مع الحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان على الرغبة في تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب.

وجاء في بيان لمجلس السيادة: "وفد مجلس السيادة، بقيادة عضو المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو، عقد اجتماعا تمهيديا مشتركا مع الحركات المسلحة بحضور رئيس دولة جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ميارديت بعاصمة دولة جنوب السودان، جوبا".

ونقل البيان عن دقلو قوله خلال الاجتماع "أتينا بقلب مفتوح لتحقيق السلام"، مجددا رغبة الحكومة في الوصول لسلام شامل وعادل بأقرب وقت.

من جانبه، أوضح رئيس الجبهة الثورية، الهادى إدريس، إحدى الحركات المسلحة، أن "الجبهة تسعى لسلام يخاطب قضايا ملايين النازحين واللاجئين وضحايا الحروب". فيما دعا سلفاكير، بحسب البيان، "الحركات المسلحة إلى توحيد الهدف طالما أن الغاية واحدة وهي السلام".

في سياق آخر أرجأت محكمة سودانية، السبت، محاكمة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع إفادات عدد من شهود النفي.

وشهدت الجلسة الخامسة للمحاكمة، التي عقدت في معهد العلوم القضائية والقانونية في ضاحية "أركويت"شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

وكانت الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، انطلقت السبت، بتهم الفساد والثراء الحرام.

وواصلت المحكمة الاستماع إلى شهود الدفاع في إثبات صرف مبالغ كانت بحوزة البشير، ونظرت المحكمة في طلب هيئة الدفاع بإعادة استجواب الرئيس السابق في التهم الموجهة إليه، حيث اعترضت هيئة الدفاع على طريقة الاستجواب لموكلها.

وكشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خلال الجلسات الماضي، عن استلامه أموالا بشكل شخصي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأقر البشير، تلقيه 25 مليون دولار من ابن سلمان، عبر اتصال دار بين مدير مكتبه ومدير مكتبي، حاتم حسن بخيت، دون توضيح تاريخ ذلك.

وأضاف أن "محمد بن سلمان أرسل المبلغ بطائرة خاصة استقبلها بخيت"، وكان لدينا خياران، إما أن نرفض المبلغ، أو التصرف فيه بصورة شخصية، ولم نستطع رفض استلام المبلغ لأنه يسبب إحراجا للسعودية".

وتابع بالقول: "ليس من عادتي استخدام الأموال للمنفعة الشخصية، واستقرينا على الاحتفاظ بالمبلغ بالمنزل وصرفه على المصلحة العامة في التبرعات والهبات".

وأردف: "أنفقنا المبلغ على جهات محددة ولدينا المستندات، كالسلاح الطبي، وقناة طيبة التلفزيونية، وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية، وجامعة إفريقيا العالمية".

وعن عدم إيداع المبلغ في البنوك الحكومية، قال البشير "اخترنا عدم إيداعه في بنك السودان، لأن البنك يلزمنا بمعرفة مصدر الأموال، ولم نرد الكشف عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته".

وفي ختام الاستجواب، قال القاضي مخاطبا البشير "أوجه لك الاتهام رسميا باستلام أموال من مصدر غير مشروع وصرفها بطريقة غير مشروعة".

*"وديعة من أجل الوطن" السودان يدعو مواطنيه لدعم الاقتصاد

إلى ذلك وافق الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، على تبني فكرة الوديعة لصالح الوطن.

وثمن الدكتور ابراهيم مبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد، قائلاً إن البلاد في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء الشعب السوداني. وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وسبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء الماضي، استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان.

والتقى حمدوك في اليوم نفسه مديرة البنك الدولي القطري للسودان، وأثيوبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، كاري تورك، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ابراهيم البدوي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "المشهد السوداني"، أكدت تورك استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة حكومة الفترة الانتقالية.

وأوضح تورك أن البنك الدولي سيعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان، وأنه سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد البدوي أن اهتمام الحكومة ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي، والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة، يهدف إلى تطوير قدرات الاقتصاد.

وأشار إلى أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.

*عضو المجلس السيادي السوداني: لم نرفض تعيين رئيس القضاء والنائب العام

هذا ونفى عضو المجلس السيادي السوداني صديق تاور، أن يكون المجلس السيادي والجهاز التنفيذي قد رفضا تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وحمل مسؤولية تأخير تعيينهما لقوى الحرية والتغيير.

وأعرب تاور، في حديثه لصحيفة "الانتباهة"، عن رفضه تسيير قوى الحرية والتغيير المواكب المطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.، وتابع: "ليس من المنطق أن تخرج قوى سياسية ضد حكومة هي ذاتها التي وقفت خلف تشكيلها".

وأشار تاور إلى أن المجلس العسكري طوال الأشهر الماضية كان يسير عجلة العمل ويوفر السلع والأجور من الأموال التي تم ضبطها لدى رموز النظام المباد.

وكشف تاور عن مقاومة الصادق المهدي وجوده داخل المجلس السيادي، قائلا: "المهدي تصدى لترشيحي بحدة تبدو أقرب للعداء، يبدو أن الأمر قد تحول عند الإمام إلى شخصي".

في السياق ذاته، بدأ، الجمعة، اجتماع للمجلس السيادي السوداني، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، بمقر بيت الضيافة الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وحسب ما نقله مراسل وكالة "سبوتنيك"، "بدأ اجتماع لأعضاء المجلس السيادي وشارك في الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية، أسماء عبد الله، بمقر بيت الضيافة الرئاسي بالعاصمة الخرطوم".

ويأتي اجتماع المجلس السيادي عقب أول تظاهرة شارك فيها الآلاف من السودانيين يوم أمس الخميس، مطالبين السلطات بالإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وحسب الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السابع عشر آب/ أغسطس الماضي، نصت على تكوين لجنة مستقلة لتحقيق جرائم القتل التي حدثت أثناء فض الاعتصام بالخرطوم في الثالث من تموز/ يونيو الماضي.

وكانت لجنة تحقيق كونها النائب العام السابق الوليد سيد احمد، قد أعلنت اللجنة في حزيران / يوليو الماضي عن تورط عسكريين في عملية فض الاعتصام ما تسبب في مقتل 17 وجرح العشرات حسب الإحصاءات الحكومية.