صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، بأن مصر لن تسقط إلا بسقوط جيشها، لذلك فإن الإرهاب يستهدف الجيش.

جاءت تصريحات السيسي في سياق كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الشباب المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة بحضور بلغ 1600 شخصا معظمهم من الشباب، والتي أوضح فيها أن "هؤلاء يدركون أن سقوط مصر لن يتحقق إلا بسقوط الجيش وبالتالي نرى مثل تلك الحملات التي تستهدف تشويه الجيش المصري"، بحسب بواية الأهرام الإلكترونية.

وخلال كلمته في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، والتي تناولت تطور وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلى "داعش"، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

وصرح السيسي خلال الجلسة أيضًا بأن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي للمنطقة، مشيرا إلى أن الإرهاب استخدم في تدمير سوريا وليبيا ووسط أفريقيا واليوم يهدف استنزاف الدولة المصرية، بحسب قناة "سي بي سي إكسترا نيوز".