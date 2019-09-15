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رقم الخبر: 263538 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 09:08 الاقسام: عربيات  
الكويت تصدر قراراً جديداً بشأن 15 ألفا من "البدون"

الكويت تصدر قراراً جديداً بشأن 15 ألفا من "البدون"

أعلنت وزارة التربية الكويتية، أن إجمالي عدد المسجلين من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية في العام الدراسي 2018 - 2019 تجاوز 15 ألف طالب، متوقعة أن يزيد خلال العام الدراسي الحالي 2019 - 2020 بنحو أربعة آلاف طالب جديد.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، التزامها بتعليم الطلبة أبناء المقيمين بصورة غير قانونية منذ سنوات مع تخصيص ميزانية سنوية بنحو خمسة ملايين دينار (16.5 مليون دولار أميركي) لتعليم الفئات الأخرى بالمدارس الخاصة، وذلك حسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضافت: أن "قبول الطلبة يأتي وفقا للفئات التي نص عليها القراران الوزاريان 115/2016 و 175/2016 بالمدارس الحكومية".

ولفتت إلى "حرصها على منح الفرص التعليمية للطلبة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية سواء عبر القرارين آنفي الذكر أو عن طريق تعليمهم بالمدارس الخاصة ودفع الرسوم الدراسية من الميزانية السنوية المخصصة لهم بالتعاون مع كل من بيت الزكاة والصناديق الخيرية والصندوق الخيري للتعليم".

وأشارت إلى حرصها على رفع مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة وأنها تتابعها عن كثب ودوريا عن طريق قطاعاتها المعنية، مشددة على اتخاذها كل الإجراءات القانونية المناسبة حيال المدارس المخالفة.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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