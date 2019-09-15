وصف وزير الداخلية الايراني، عبدالرضا رحماني فضلي، الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، بأنه قدرة إقليمية كبرى بالنسبة لإيران، وقال: في إجتماع عقد مؤخراً مع رئيس وزراء قيرغيزستان، ناقشنا بشأن "الاتحاد التجاري الأوروبي-الآسيوي" الذي إنضمت إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخراً.

والتقى الوزير رحماني فضلي، برئيس الوزراء القرغيزي محمد كالي أبو القادييف، في بيشكيك يوم الجمعة.

وصرح وزير الداخلية، الذي وصل أمس السبت الى مشهد قادماً من بيشكك، في تصريح للصحفيين في مطار هاشمي نجاد: انه وعلى هذا الأساس، فان ايران ستصدر 300 سلعة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد التجاري الأوروبي الآسيوي، فيما تستورد 500 سلعة من الدول الأعضاء في هذا الاتحاد.

ووقع الاتحاد الاقتصادي الأوروبي-الآسيوي وإيران إتفاقية مؤقتة بشأن منطقة التجارة الحرة في 17 مايو من العام الماضي. هذا الاتفاق له تأثير كبير على تعزيز التجارة بين البلدان، بما في ذلك تسهيل النظام الجمركي. وبدأ الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (EAEU)، والذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، نشاطه في عام 2015.

كما أشار وزير الداخلية إلى برنامج زيادة التعاون بين محافظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية قيرغيزستان، وقال: ان محافظة خراسان الرضوية تلعب الدور الأكثر أهمية في هذا المجال. وأضاف: انه خلال زيارته إلى قيرغيزستان، عقد محافظ خراسان الرضوية إجتماعاً مستقلاً مع محافظ أوش لبحث فرص زيادة التعاون. وصرح: إن السلطات القرغيزية مهتمة بتطوير التعاون الثنائي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما وافقت الحكومة الإيرانية على زيادة التعاون بين محافظات البلاد مع جمهورية قيرغيزستان.

كما صرح وزير الداخلية ان القيمة الحالية للتجارة السنوية بين إيران وقيرغيزستان تبلغ 44 مليون دولار؛ وذكر انه من المقرر زيادة حجم التجارة بين البلدين الى الضعفين على الأقل في العامين المقبلين.

ووصل وزير الداخلية الايراني، عبدالرضا رحماني فضلي، يوم الخميس 12 سبتمبر الى العاصمة القرغيزية بيشكك لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين القرغيزيين.