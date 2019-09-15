سجلت بورصة السلع الإيرانية، في الأسبوع المنتهي بـ12 أيلول/ سبتمبر 2019، صفقات بيع 547 مليون دولار من السلع والتي تمثل إرتفاعاً بنسبة 17% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 150 ألفاً و964 أطنان من السلع بقيمة 265 مليون دولار، شملت 143 ألفاً و252 طناً من الصلب، و5160 طناً من النحاس، و2000 طن من الألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و140 طناً من الموليبدن المكثف، و400 طن من فحم الكوك.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 277 ألفاً و901 طن بقيمة 300 مليون دولار، شملت 102 ألف و700 طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و33 ألفاً و326 طناً من القير، و50 ألفاً و634 طناً من المواد البوليمرية، و21 ألفاً و519 طناً من المواد الكيميائية، و2296 طناً من عوازل الرطوبة، و64 ألفاً و500 طن من مادة اللوب كات (مادة أولية في إنتاج زيوت المحركات)، و253 طناً من زيوت الأساس، و300 طن من الكبريت.

كما تم عقد صفقات بيع 228 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.