  • الأحد ١٥ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263534 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 17:50 الاقسام: اقتصاد  
إيران تحظر إستيراد الأرز دعماً للمنتج المحلي

إيران تحظر إستيراد الأرز دعماً للمنتج المحلي

أعلن مساعد وزير التجارة والصناعة الايراني عن منع تسجيل طلبيات استيراد الأرز من الخارج، وذلك دعماً للمنتج المحلي والمزارعين.

وأوضح عباس قبادي، في تصريح له اليوم السبت، ان الحظر يشمل أيضاً منع توزيع الأرز المستورد في الداخل على مدى موسم الحصاد للأرز الايراني وعرضه في السوق المحلية. ولفت الى أن المعدل السنوي لإستهلاك الأرز في ايران يبلغ 2ر3 مليون طن، حيث يتم تأمين أكثر من 2 مليون طن عبر الزراعة المحلية والبقية يستورد من خارج البلاد.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/5672 sec