وأوضح عباس قبادي، في تصريح له اليوم السبت، ان الحظر يشمل أيضاً منع توزيع الأرز المستورد في الداخل على مدى موسم الحصاد للأرز الايراني وعرضه في السوق المحلية. ولفت الى أن المعدل السنوي لإستهلاك الأرز في ايران يبلغ 2ر3 مليون طن، حيث يتم تأمين أكثر من 2 مليون طن عبر الزراعة المحلية والبقية يستورد من خارج البلاد.