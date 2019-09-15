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رقم الخبر: 263533 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول يؤكد رغبة الشركات التركية بتنفيذ الإستثمارات في إيران

مسؤول يؤكد رغبة الشركات التركية بتنفيذ الإستثمارات في إيران

أكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية-التركية المشتركة، ان الشركات التركية تبدي رغبة أكبر مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى لتنفيذ الإستثمارات في إيران؛ مضيفاً: ان المستثمرين الأتراك سجلوا حضوراً واسعاً في المحافظات الإيرانية المتاخمة لتركيا خلال العقد الأخير.

وقال رضا كامي: ان حوالي 100 شركة تركية كبرى ومتوسطة قامت بإستثمارات جيدة نسبياً في مختلف أنحاء البلاد خاصة في منطقتي آذربايجان وأرس المحاذيتين لتركيا؛ مبيناً ان معظم الاستثمارات التركية كانت في قطاع الصناعة والإنتاج؛ مضيفاً: ان الشركات الإيرانية من الجهة الأخرى لديها فعاليات جيدة وحضور متنامي في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية التركية.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزير الصناعة والتعدين والتجارة مؤخراً، ان الوزارة ترحب بإستثمارات الشركات التركية في إيران، كما تدعم إستثمارات الشركات الإيرانية لاسيما الشركات القائمة على المعرفة في تركيا.

 
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