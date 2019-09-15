هجوم بطائرات مسيرة يمنية يستهدف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو وزارة الداخلية السعودية تعلن عن تعرض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" العملاقة لهجوم بطائرات بدون طيار ، ما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص، والمتحدث باسم القوات الملحة اليمنية العميد يحي سريع يعلن ان سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت هذه المنشات السعودية.