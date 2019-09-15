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رقم الخبر: 263532 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: الوسائط المتعددة  
هجوم بطائرات مسيرة يمنية يستهدف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو

هجوم بطائرات مسيرة يمنية يستهدف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو

وزارة الداخلية السعودية تعلن عن تعرض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" العملاقة لهجوم بطائرات بدون طيار ، ما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص، والمتحدث باسم القوات الملحة اليمنية العميد يحي سريع يعلن ان سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت هذه المنشات السعودية.
هجوم بطائرات مسيرة يمنية يستهدف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو
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