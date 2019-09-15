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رقم الخبر: 263531 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الشيخ الاراكي : فلسطين للامة الاسلامية وهي قضية وجود ولا تنحصر فقط بالفلسطينيين

الشيخ الاراكي : فلسطين للامة الاسلامية وهي قضية وجود ولا تنحصر فقط بالفلسطينيين

أكد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الشيخ محسن الأراكي : ان "فلسطين للامة الاسلامية هي قضية وجود وليست قضية تنحصر فقط بشعب فلسطين او بالمهتمين بالقضية الفلسطينية من الشعوب العربية والاسلامية ، قضية فلسطين هي قضية البشرية المعاصرة التي تطلب العدل."
الشيخ الاراكي : فلسطين للامة الاسلامية وهي قضية وجود ولا تنحصر فقط بالفلسطينيين
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