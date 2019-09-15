الشيخ الاراكي : فلسطين للامة الاسلامية وهي قضية وجود ولا تنحصر فقط بالفلسطينيين أكد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الشيخ محسن الأراكي : ان "فلسطين للامة الاسلامية هي قضية وجود وليست قضية تنحصر فقط بشعب فلسطين او بالمهتمين بالقضية الفلسطينية من الشعوب العربية والاسلامية ، قضية فلسطين هي قضية البشرية المعاصرة التي تطلب العدل."