|رقم الخبر: 263531
|تاريخ النشر: أيلول 14, 2019
|الوقت: 17:30
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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الشيخ الاراكي : فلسطين للامة الاسلامية وهي قضية وجود ولا تنحصر فقط بالفلسطينيين
أكد الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الشيخ محسن الأراكي : ان "فلسطين للامة الاسلامية هي قضية وجود وليست قضية تنحصر فقط بشعب فلسطين او بالمهتمين بالقضية الفلسطينية من الشعوب العربية والاسلامية ، قضية فلسطين هي قضية البشرية المعاصرة التي تطلب العدل."
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