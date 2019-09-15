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رقم الخبر: 263524 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 17:05 الاقسام: دوليات  
نيران هندية تقتل جندي باكستاني في "كشمير الحرة"
الحرب تكاد تشتعل بين البلدين النووين..

نيران هندية تقتل جندي باكستاني في "كشمير الحرة"

أعلن الجيش الباكستاني، السبت، مقتل أحد جنوده بنيران هندية في ولاية "آزاد كشمير"، في الشطر التابع لإسلام آباد من إقليم كشمير.

وذكرت هيئة العلاقات العامة التابعة للجيش، في بيان، أن الهند "انتهكت وقف إطلاق النار بشكل غير مبرر"، وتسببت في مقتل الجندي بمنطقة هافيلي.

أضافت أن الجندي كان يخدم في الجيش منذ 16 عاما. ولم يصدر عن نيودلهي أي تعليق حول الحادث حتى الساعة.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين الهند وباكستان، بعد إلغاء الحكومة الهندية في 5 أغسطس الماضي، بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم المتنازع عليه بين البلدين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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