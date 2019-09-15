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رقم الخبر: 263522 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 17:37 الاقسام: رياضة  
كلوب يشرح سبب إبعاد فيرمينو عن تشكيلة ليفربول

كلوب يشرح سبب إبعاد فيرمينو عن تشكيلة ليفربول

أوضحالألماني يورجين كلوب سبب قيامه بتغييرين على تشكيلة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستقام على ملعب الآنفيلد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وضمت التشكيلة ديفوك أوريكي وأليكس أوسكليد تشامبرلين في مكاني روبيرتو فيرمينو وجوردان هندرسون.
وتحدث مدرب الريدز قبل بداية المباراة لشبكة بي تي سبورت عما إذا كانت المباريات القادمة سبباً في قيامه بالتغييرات فقال: “بالتأكيد علينا أن نفكر بهذه الأشياء..هندرسون جاهز وربما يكون فيرمينو جاهزاً أيضاً ولكن الأمر لا يتعلق بجاهزيتهم وإنما بالنظر إلى الصورة الكبيرة وعلينا التفكير بذلك”.
استطرد: “كان بإمكاننا إجراء المزيد من التغييرات لكني بحاجة للحفاظ على الإيقاع أيضاً، وأمامنا كثير من المباريات القادمة..نحن نحترم نيوكاسل ونريد حقاً البداية بأفضل تشكيلة يمكن أن نوفرها لخصمنا وأعتقد أن هذا هو الصواب”.
واختتم حديثه بقوله: “كان يمكننا أن نتدرب منذ يوم الأربعاء مع المجموعة كاملةً ولكن فابينيو جاء متأخراً بعد الشىء بعد التوقف الدولي ولكن مع الآخرين تدربنا بصورة كاملة”.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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