ودع المنتخب الأمريكي منافسات كأس العالم لكرة السلة المقام حاليا بالصين بحصوله على المركز السابع بعد فوزه على نظيره منتخب بولندا بنتيجة 87 – 74 ، اليوم السبت.

ويدين المنتخب الأمريكي بفوزه للاعب دونفان ميتشل الذي سجل 16 نقطة و قدم 10 تمريرات حاسمة و أضاف كريس ميدلتون 13 نقطة و أحرز جو هاريس 14 نقطة.

ولم يقدم المنتخب الأمريكي المستوى المأمول منه في نسخة البطولة هذا العام ليفشل في الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسختين الماضيتين عامي 2010 و2014.

ويعتبر المركز السابع هو الأسوأ للمنتخب الأمريكي في تاريخ مشاركاته ببطولات العالم حيث كان أسوأ مركز له في النسخ الماضية هو السادس في عام 2002 عندما استضافت بلاده البطولة.