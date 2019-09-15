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رقم الخبر: 263520 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 17:35 الاقسام: رياضة  
اللاعب الأردني بني ياسين ينضم لصفوف فولاذ الإيراني

اللاعب الأردني بني ياسين ينضم لصفوف فولاذ الإيراني

توصل نادي فولاذ الإيراني لاتفاق مع المدافع الأردني الدولي أنس بني ياسين، ليمثل فريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.

ونشر نادي فولاذ الإيراني على حسابه في "تويتر"، صورة بني ياسين، كإشارة إلى أن المفاوضات حسمت لينضم لصفوف الفريق.
وكان بني ياسين قد شارك مؤخرًا في مباراة الأردن الودية أمام باراجواي، وهو يعتبر من المدافعين المميزين.
وسجل بني ياسين هدف الفوز لمنتخب الأردن بمرمى إستراليا في نهائيات آسيا التي أقيمت بداية العام الحالي في الإمارات.
وبدأ بني ياسين (30 عاماً)، مسيرته الكروية مع فريق العربي، ولعب كذلك للحسين إربد والرمثا وشباب الأردن والفيصلي.
وخاض بني ياسين عدة تجارب احترافية مع نجران والرايد السعوديين والقادسية الكويتي، والظفرة الإماراتي، ويقبل على خوض خامس تجربة احترافية خارجية مع فولاذ.

 
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