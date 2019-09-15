يحرص الكثير من مربي الكلاب على العناية بهم من حيث اختيار الأطعمة الصحية والاهتمام بنظافة المكان الذين يعيشون فيه، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية بصفة دورية، للاطمئنان عليهم، ولكن مافعلته سيدة عجوز تدعى لين ستوكر، والتي تبلغ من العمر 62 عاما شيء مختلف تماماً .

تم تغريم لين مبلغ 50.000 جنيه إسترليني، بعد أن تركت الكلاب بدون مياه وطعام وإصابة بعضهم بمشاكل صحية، وذلك بعد اكتشاف المفتشين التابعين للمركز الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أن منزلها ممتلىء بالكلاب تعيش في ظروف قاسية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"البريطانية.

وخلال المحاكمة، علمت المحكمة بإصابة كلبين بكسر في الفكين وبعضهم يعانون من أعراض مرضية، بعد احتجازهم في أقفاص مكتظة، دون وجود مياه عذبة.

وقال المدعي ستيوارت هايوود لمحكمة الصلح بجنوب شرق نورثمبرلاند، : إن العديد من الكلاب الموجودة بالمنزل لم تحصل على علاج بيطري منذ سنوات، وإن ستيورات تعاني من سمات المكتنز، وهو اضطراب في الشخصية، مما يعتبر عمل متهور.

وانتهت المحكمة جنوب شرق نورثمبرلاند في بيدلينجتون بالحكم على السيدة بالسجن لمدة 21 أسبوعا، واستبعادها أيضا من تربية الحيوانات لمدة 15 عاما على الأقل، ودفع مبلغ مالي 50.000 جنيه إسترليني.