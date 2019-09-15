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رقم الخبر: 263516 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 17:34 الاقسام: منوعات  
فقدت هاتفها في بريطانيا.. فاكتشفت أنه في هونغ كونغ

فقدت هاتفها في بريطانيا.. فاكتشفت أنه في هونغ كونغ

لم تكن فتاة بريطانية فقدت هاتفها قبل أكثر من شهر تتوقّع أن يصل إلى بلد يبعد أكثر من 6000 ميل. وكانت لينلي هاريسون (20 عاماً) في رحلة تسوّق بأحد المتاجر في مدينة مانشستر يوم 3 أغسطس الماضي.

عندما اكتشفت أنها فقدت هاتفها المحمول، وشعرت بحزن شديد، لأنه يحتوي على كل حياتها كما تقول. وفي اليوم التالي اشترت هاتفاً جديداً، بعد أن يئست من العثور على هاتفها، واعتقدت أن أحداً ما عثر عليه واحتفظ به، وغيرت الإعداد إلى مفقود على حسابها في «فايند ماي آيفون». ولم تسمع لينلي شيئاً عن هاتفها المفقود لأكثر من شهر، ويوم الاثنين الماضي، تلقت رسالة تفيد بتفعيل الهاتف باستخدام شريحة جديدة. ثم تلقت مجموعة من الرسائل عبر البريد الإلكتروني، واكتشفت أن من عثر على الهاتف، تمكن من استعادة صورها، فغيرت الوضعية في الحساب إلى «حذف بيانات آيفون». وبعد أن تحققت من التطبيق، اكتشفت أن الهاتف المفقود موجود في هونغ كونغ بالقرب من الحدود مع الصين، لكنها لا تعرف كيف وصل إلى هناك، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية. وعلقت لينلي على ذلك «لم أذهب إلى هونغ كونغ قط، ولا أعرف شيئاً عن هذا البلد، ولا أدري كيف وصل الهاتف إلى هناك». وأضافت مازحة إنها ستراسل المسؤولين في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، لمعرفة فيما إذا كانوا يرغبون بإرسالها إلى هونغ كونغ لإعداد فيلم وثائقي عن سعيها للعثور على هاتفها المفقود.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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