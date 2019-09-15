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رقم الخبر: 263515 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 17:34 الاقسام: منوعات  
تمساح ضخم يمنع مرور سيارة في أستراليا

تمساح ضخم يمنع مرور سيارة في أستراليا

التهم تمساح صيادا شابا في إحدى القرى الفيتنامية بعدما هاجمه، لينقض عليه أمام أعين عمه الذي كان برفقته، والذي لم يستطع إنقاذه.

الواقعة حدثت يوم الأحد 8 سبتمبر/أيلول، عندما ذهب صاحب الـ15 عاما روميلو ميراندا برفقة عمه بابلو تانين البالغ من العمر 40 عاما إلى الصيد في نهر قريب.

وحينما ألقى الشاب شبكة الصيد في النهر تعرض لهجوم وحشي من قبل التمساح الذي سحبه إلى قاع النهر، ليعاود الصعود به إلى السطح وهو بين فكيه أمام أعين عمه الذي وقف دون حراك.

وقال عم الشاب بأن التمساح كان كبيرا بالإضافة لعدم وجود ما يساعده على إنقاذ الشاب، ليقوم التمساح بتمزيق جثة الشاب.

 بعدها قام تانين بطلب المساعدة من رجال الإنقاذ الذين عثروا على الجثة دون رأس والساقين واليد اليسرى.

 وتحذر السلطات الفيتنامية بشكل دائم مواطنيها من خطر الصيد في المناطق التي تتواجد بها التماسيح أو في أوقات محددة من السنة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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