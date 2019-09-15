تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نفوق 23 بقرة بسبب صاعقة قوية.

ونشرت المقطع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشيرة إلى أن الوفاة كانت بسبب تواجد الأبقار بجوار سياج حديدي لحظة ضرب الصاعقة.

وذكرت الصحيفة أن اللقطات أثارت قلقا كبيرا عندما أظهرت الأبقار نافقة إلى جانب السياج الممتد بالمزرعة.

وأشارت إلى أن نفوق الأبقار عقب العاصفة القوية التي ضربت تكساس، وكان البرق قد ضرب السياج المعدني فماتت الأبقار جميعا على الفور.

وأظهر مقطع الفيديو حروق منتشرة على جسد الأبقار، التي وصل عددها إلى 15 بقرة و8 عجول.