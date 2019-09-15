  • الأحد ١٥ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263513 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 17:33 الاقسام: منوعات  
ألف حيوان ضحية "الشعوذة" في كولومبيا

ألف حيوان ضحية "الشعوذة" في كولومبيا

ضبطت السلطات الكولومبية في بوغوتا أجزاء تعود لأكثر من ألف حيوان، كانت تستخدم في صنع تمائم للشعوذة.

وكانت أسنان وأعضاء وجلود تابعة لحوالي 1400 حيوان، اصطيد في الأمازون أو في مناطق أخرى من كولومبيا، التي تعد ثاني أغنى بلد في العالم بتنوعه الحيواني بعد البرازيل، تباع في متاجر بمركز تجاري يقع في حي لا كانديالاريا، وسط للعاصمة.

وقال المكلف بشؤون البيئة في بلدية بوغوتا، أوسكار لوبيز: "هذه القطع المستخدمة بشكل أساسي خلال ممارسة طقوس وشعائر، كانت تباع بطريقة مخالفة للقانون".

وكانت أجزاء الحيوانات البرية إما تباع على حالها أو تدمج في قطع أخرى، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكشف مصدر في وزارة البيئة، أن هذه القطع كانت تُشترى من قبل (مجموعة متنوعة من الأشخاص، لأغراض الشفاء أو ممارسات الشعوذة. وكان البعض يضعها على شكل تمائم للاتقاء من الطلقات النارية والسرقات والقتل وشتى أنواع الشرور).

وضبطت هذه القطع في إطار "عملية الأجداد" التي نفذها، الأربعاء، عناصر شرطة بوغوتا وبلديتها.

وشملت المضبوطات 128 سنا عائدة لحيوانات ثديية، و23 قائمة لحيوانات التابير، وجمجمة فهد و12 سلسلة مصنوعة من أعضاء قردة وريش ببغاوات وجلود أفاع.

ويعاقب القانون في كولومبيا تجار الحيوانات البرية بالسجن لمدة قد تصل إلى 8 سنوات، فضلا عن تغريمهم مبالغ طائلة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/2621 sec