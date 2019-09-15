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رقم الخبر: 263512 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 17:33 الاقسام: منوعات  
فرنسا تنقذ الدب المريض.. وتحذر مالكيه

فرنسا تنقذ الدب المريض.. وتحذر مالكيه

حظرت السلطات الفرنسية على مالكي دب مريض إقامة عروض عامة له، بعدما قالت إنه يعاني مشكلات صحية شديدة.

وتأتي هذه الخطوة من جانب وزارة البيئة في أعقاب تلقيها شكاوى من جماعات الرفق بالحيوان على خلفية المعاملة التي يتلقاها "ميشا"، حسبما أوردت "أسوشيتد برس"، الجمعة.

وذكر بيان للوزارة أن أطباء بيطريين عالجوا "ميشا" بعدما فحصوه طبيا في وقت سابق من الأسبوع.

وصدرت أوامر لمالكيه بالعمل على أن يتمتع برعاية بيطرية مناسبة.

وسيتم فحصه مجددا خلال 5 أيام لضمان احترام الأوامر الصادرة بشأنه، وإلا ستتخذ إجراءات لمصادرة الدب، وفق الوزارة.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها بصدد وضع مسودة تشريع لتحسين ظروف الحيوانات البرية في الأسر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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