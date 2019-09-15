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رقم الخبر: 263509 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 15:37 الاقسام: دوليات  
السلطات التركية تواصل حملتها ضد أنصار غولن.. وتأمر باعتقال 223 عسكريا

السلطات التركية تواصل حملتها ضد أنصار غولن.. وتأمر باعتقال 223 عسكريا

قالت وسائل إعلام رسمية إن تركيا أمرت بإلقاء القبض على 223 عسكريا في الخدمة بأنحاء البلاد وجمهورية شمال قبرص التركية للاشتباه في صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.
وقالت محطة (تي.آر.تي خبر) إن السلطات تسعى للقبض على المشتبه بهم في 49 إقليما تركيا وفي شمال قبرص. وأضافت أن من بين هؤلاء 100 من الجيش و41 من القوات الجوية و32 من البحرية.
وتتهم أنقرة فتح الله غولن، رجل الدين الذي يعيش بمدينة بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، بأنه العقل المدبر للمحاولة الفاشلة يوم 15 يوليو تموز 2016. لكن غولن ينفي أي دور له في الأمر.
وفي إطار إجراءات تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات، سجنت تركيا أكثر من 77 ألفا إلى حين محاكمتهم كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم.
وينتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوقية نطاق هذه الإجراءات قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.
ودافعت تركيا عن إجراءاتها بوصفها ردا ضروريا على حجم التهديد الأمني الذي يواجهها وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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