  • الأحد ١٥ محرم ١٤٤١
  • الأحد , سبتمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263506 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 15:33 الاقسام: ثقافة وفن  
جائزة لفيلم إيراني قصير من إيطاليا

جائزة لفيلم إيراني قصير من إيطاليا

حازت المخرجة الإيرانية مريم رحيمي على جائزة من مهرجان Coltiva Corti Diretti الإيطالي.

وشاركت مريم رحيمي ممثلة إيران في الدورة الثالثة من المهرجان بفيلمها «وقت التغيير» وذلك في قسم الفكرة الحرة بالمهرجان.

وحاز الفيلم على جائزة أفضل فيلم قصير من هذه الدورة بالمهرجان.

ويتطرق فيلم وقت التغيير وهو من إنتاج أمير بروين حسيني إلى المشاكل والضغوط التي تعاني منها النساء اللاتي تحاولن إيجاد مخرج للتغيير في حياتهن.. وكل واحدة منهن على شاكلتها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/7086 sec