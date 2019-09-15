حازت المخرجة الإيرانية مريم رحيمي على جائزة من مهرجان Coltiva Corti Diretti الإيطالي.

وشاركت مريم رحيمي ممثلة إيران في الدورة الثالثة من المهرجان بفيلمها «وقت التغيير» وذلك في قسم الفكرة الحرة بالمهرجان.

وحاز الفيلم على جائزة أفضل فيلم قصير من هذه الدورة بالمهرجان.

ويتطرق فيلم وقت التغيير وهو من إنتاج أمير بروين حسيني إلى المشاكل والضغوط التي تعاني منها النساء اللاتي تحاولن إيجاد مخرج للتغيير في حياتهن.. وكل واحدة منهن على شاكلتها.