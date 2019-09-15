فاز الفيلم الوثائقي الإيراني بعنوان «جبال النسر» للمخرج كندر شكاري بالجائزة الخاصة للدورة التاسعة عشرة من مؤتمر «ومسته» السينمائي الدولي في روسيا.

المؤتمر السينمائي انطلقت فعالياته منذ اليوم السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري في مدينة يالطا على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم وتشارك فيه عشرات الأفلام من أكثر من ثلاثين دولة.

ويلقي الفيلم الإيراني الضوء على القضايا البيئية في الجبال القريبة من مدينة أصفهان وسط إيران ويشارك الفيلم في القسم الوثائقي من فعاليات مؤتمر «ومسته» السينمائي الدولي في يالطا.

المؤتمر يقام سنوياً منذ عام 2000 حيث يعقد العديد من موائد مستديرة وندوات لمناقشة وتحليل قضايا السينما. وتكون الفكرة الرئيسية لمؤتمر يالطا الدولي للسينما هي التعايش السلمي بين الدول وتفاعل الثقافات والتقاليد.