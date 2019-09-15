نشرت صحيفة الجارديان البريطانية قائمة أفضل 100 فيلم في القرن الحادي والعشرين والتي تم إنتاجها منذ عام 2000 الميلادي في العالم بينها فيلمان للمخرجين الإيرانيين القديرين أصغر فرهادي والراحل عباس كيارستمي.

فيلم «الانفصال» للمخرج فرهادي من إنتاج عام 2011 فاز بالعديد من الجوائز بما في ذلك أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2012 ، ويحتل في هذه القائمة المركز السادس والثلاثين وفيلم «العشرة» للمخرج الإيراني الراحل عباس كيا رستمي من إنتاج عام 2002 يحتل المركز السادس والسبعين من القائمة.

كما نال فيلم «الانفصال» للمخرج فرهادي جائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية، جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم من مهرجان برلين السينمائي جائزة الدب الذهبي بير لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي، وجائزة «الروح المستقلة» لأفضل فيلم بلغة أجنبية، وجائزة قيصر لأفضل فيلم بلغة أجنبية من بين الجوائز الكبرى حصلها الفيلم الروائي الطويل الخامس للمخرج فرهادي الذي يعد أنجح الأفلام في تاريخ السينما الإيرانية وعلى الساحة الدولية.

ويروي الفيلم حكاية عائلة، تنوي الزوجة مغادرة البلاد، بينما يصر الزوج على البقاء في البلاد لوجود والده الذي يعاني من مرض الزهايمر وتعيش ابنتهما حالة من الحيرة في اختيار أحدهما. ويتناول الفيلم من منطلق هذه القصة الهوة بين الطبقة التقليدية التي يمثلها الزوج (بيمان معادي) والطبقة المثقفة والتي تمثلها الزوجة (ليلى حاتمي).

فيلم «العشرة» من إخراج الفنان الراحل عباس كياروستمي وبطولة مانيا أكبري وأمين ماهر يلقي الضوء حياة المرأة في الزمن الراهن وتم ترشيح الفيلم لجوائز عديدة أبرزها جائزة Palme d'Or في مهرجان كان السينمائي عام 2002 .