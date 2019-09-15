جامعتان عراقيتان في التصنيف العالمي للعام 2020 للعام الثاني على التوالي، حققت جامعة بغداد بالعراق انجازاً جديداً في تصنيف التايمز البريطاني لأفضل الجامعات العالمية بأصداره السادس عشر للعام 2020 بمرتبة (801-1000) من اصل (1396) جامعة داخلة في التصنيف وبأشتراك 1800 جامعة تم تقييمها من 92 دولة وبزيادة (138) جامعة مصنفة مقارنة بالعام الماضي.