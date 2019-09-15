|رقم الخبر: 263502
|تاريخ النشر: أيلول 14, 2019
|الوقت: 15:34
|الاقسام: ثقافة وفن
|
جامعتان عراقيتان في التصنيف العالمي للعام 2020
للعام الثاني على التوالي، حققت جامعة بغداد بالعراق انجازاً جديداً في تصنيف التايمز البريطاني لأفضل الجامعات العالمية بأصداره السادس عشر للعام 2020 بمرتبة (801-1000) من اصل (1396) جامعة داخلة في التصنيف وبأشتراك 1800 جامعة تم تقييمها من 92 دولة وبزيادة (138) جامعة مصنفة مقارنة بالعام الماضي.
ويعد هذا الانجاز تحقيقاً للهدف الاول من اهداف البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ((اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف ومؤشر لجودة التعليم العالي في العراق)) وتنفيذاً للخطة الستراتيجية لجامعة بغداد (2018-2022).
وقد صنفت جامعتان عراقيتان في التصنيف لعام ٢٠٢٠هما جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر