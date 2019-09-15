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رقم الخبر: 263502 تاريخ النشر: أيلول 14, 2019 الوقت: 15:34 الاقسام: ثقافة وفن  
جامعتان عراقيتان في التصنيف العالمي للعام 2020

جامعتان عراقيتان في التصنيف العالمي للعام 2020

للعام الثاني على التوالي، حققت جامعة بغداد بالعراق انجازاً جديداً في تصنيف التايمز البريطاني لأفضل الجامعات العالمية بأصداره السادس عشر للعام 2020 بمرتبة (801-1000) من اصل (1396) جامعة داخلة في التصنيف وبأشتراك 1800 جامعة تم تقييمها من 92 دولة وبزيادة (138) جامعة مصنفة مقارنة بالعام الماضي.

ويعد هذا الانجاز تحقيقاً للهدف الاول من اهداف البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ((اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف ومؤشر لجودة التعليم العالي في العراق)) وتنفيذاً للخطة الستراتيجية لجامعة بغداد (2018-2022).

وقد صنفت جامعتان عراقيتان في التصنيف لعام ٢٠٢٠هما جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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